Позиція України щодо падіння російської ракети на території Польщі є прозорою, всю інформацію в повному доступі передано партнерам.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Тому ми потребуємо того, щоб наші фахівці приєдналися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до всіх наявних партнерів даних і до місця вибуху", - зазначив Зеленський.

За його словами, вся інформація, яка має Україна, в повному доступі передається партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ став з'ясовувати, що сталося.

"Ще вночі говорив із Президентом Дудою, висловив йому свої співчуття – російська агресія забрала життя двох громадян Польщі", - наголосив глава держави.