Зеленський про падіння ракети у Польщі: наша позиція прозора [ Редагувати ]
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Позиція України щодо падіння російської ракети на території Польщі є прозорою, всю інформацію в повному доступі передано партнерам.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Українська позиція дуже прозора: ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Тому ми потребуємо того, щоб наші фахівці приєдналися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до всіх наявних партнерів даних і до місця вибуху", - зазначив Зеленський.
За його словами, вся інформація, яка має Україна, в повному доступі передається партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ став з'ясовувати, що сталося.
"Ще вночі говорив із Президентом Дудою, висловив йому свої співчуття – російська агресія забрала життя двох громадян Польщі", - наголосив глава держави.
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