В Одесі пролунав сильний вибух [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У четвер, 17 листопада, місцеві жителі Одеси повідомили про сильний вибух у місті.
Зазначимо, що тривогу в області не оголошено.
Є інформація, що вибух було чутно одразу у кількох районах Одеси. Нині містом їздять сирени.
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