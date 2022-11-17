Росія хоче залишити українців без газу: заява прем’єр-міністра [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російські війська здійснюють атаки по українському газовидобутку. Вони бомблять підприємства, зокрема, б'ють по Південному машинобудівному заводу.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.
"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", - сказав Шмигаль.
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