Українські військові вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра [ Редагувати ]
Станом на четвер, 17 листопада, українські військові вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра.
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що захисники звільнили до 5580 кв кілометрів нашої території та 198 населених пунктів в ході проведення наступальної операції на півдні.
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