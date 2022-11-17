Окружний суд Гааги 17 листопада заочно оголосив вирок чотирьом обвинуваченим у справі про збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Колишнього ватажка збройних російських формувань на Донбасі росіянина Ігора Гіркіна (Стрєлкова) та двох його підлеглих росіянина Сергія Дубінського ("Хмурий") й українця Леоніда Харченка ("Крот") визнали винними та засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсації жертвам загиблих.

Четвертого фігуранта справи росіянина Олега Пулатова ("Гюрза") виправдали за всіма статтями обвинувачення.

Нікого з обвинувачених не затримали, усі вони перебувають у міжнародному розшуку. Лише один із обвинувачених Олег Пулатов співпрацював зі слідством.

Суд підтвердив, що у 2014 році самопроголошена "днр" перебувала під контролем росії та отримувала з росії зброю. Суд встановив, що росія вела бойові дії на Донбасі та координувала дії "днр".

Суд не зміг встановити, хто саме і чому віддав наказ стріляти по пасажирському літаку і чи було це зроблено помилково.

Судді дійшли висновку, що "Боїнг" був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітній ракетній бригаді армії рф, яка базується під Курськом. Напередодні трагедії "Бук" перевезли до окупованої росією частини Донбасу, а після збиття літака повернули назад до росії, щоб приховати сліди злочину.

Трагедія MH17

Пасажирський Boeing 777 виконував рейс з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпур (Малайзія). Його збили у небі над Донеччиною у зоні бойових дій 17 липня 2014 року. Загинули усі 298 людей, які перебували на борту.

Міжнародне розслідування за згодою України очолили Нідерланди, адже громадян цієї країни було найбільше серед загиблих.

Паралельно у Страсбурзькому суді триває розгляд позову родичів жертв MH17 до рф. На відміну від Гаазького суду, відповідачем у справі є держава, а не конкретні люди.

Рятувальники на місці авіакатастрофи