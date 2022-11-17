В росії образились на вирок суду Гааги у справі про MH17 [ Редагувати ]
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російська федерація очікувано образилась через вирок окружного суду Гааги щодо авіакатастрофи МН17. Заявила про нібито "політичне замовлення".
Про це пише російське видання "ТАСС".
Як відзначає Міністерство закордонних справ росії, рішення суду щодо причетності росії до авіакатастрофи "свідчить, що в його основі лежало політичне замовлення".
"Незважаючи на те, що наша країна не є стороною цього процесу, голландська прокуратура всіляко намагалася представити справу інакше", - додає МЗС.
Водночас росія звинуватила голландський суд у нібито порушенні "принципів неупередженого правосуддя на догоду політичній кон'юнктурі" та заявила про "серйозний репутаційний удар по всій судовій системі Нідерландів".
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