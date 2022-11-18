Українські військові просуваються в Луганській області, активізувавши нову ділянку контрнаступу. Водночас окупанти без успіхів продовжили штурмувати Бахмут. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Контрнаступ на заході Луганської області

Українські сили продовжували контрнаступальні дії у напрямах Сватове та Кремінна. Міністерство оборони росії заявило, що російські авіаційні та артилерійські удари запобігли атаки українських військ у напрямку Новоселівське та Коломичиха, біля Макіївки, Майданчика та Червонопопівки.

Генштаб України повідомив, що українські сили також відбивали атаки російських військ за 16 км на північний захід від Сватового в районі Стельмахівки та на південь від Кремінної в районі Білогорівки. Українські сили намагалися атакувати російські оборонні споруди в районі Сватового та вели наступальні операції в районі Куземівки.

Українські сили протестували російську оборону в районі Кремінної. Українські операції на південь від Кремінної створили ще один активний сектор українського контрнаступу в Луганській області.

Бої на Донбасі

російські сили продовжували приділяти пріоритетну увагу наступальним операціям у Донецькій області 17 листопада. Український заступник начальника Головного оперативного управління бригадний генерал Олексій Громов заявив, що найскладніша ситуація склалася на сході України, де російські війська намагаються перейти адміністративний кордон Донецької області. Громов заявив, що лише за останній тиждень між українськими та російськими військами на Донеччині сталося 500 бойових зіткнень.

ISW раніше повідомляв, що російські військові, ймовірно, намагаються використовувати мобілізований персонал та війська, які раніше були дислоковані на західному березі Херсонської області, для активізації наступу на Донецьк, але, ймовірно, як і раніше, не зможуть досягти значних успіхів в оперативному відношенні.

російські війська продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Генштаб України повідомив, що ЗСУ відбили атаки російських військ за 34 км на північний схід від Бахмута в районі Верхньокам'янського та Соледара.

російські війська продовжували наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк та на заході Донецької області. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ за 28 км на південний захід від Авдіївки в районі Невельського, Мар'їнки та Первомайського. Генштаб України повідомив, що російські сили перекинули 400 осіб із підрозділів спеціального призначення швидкого реагування росгвардії до Маріуполя Донецької області.

Ситуація на півдні

російські сили продовжували проводити оборонні операції на східному березі Херсонської області. Південне оперативне командування України повідомило, що російські сили намагаються забезпечити безпечні шляхи постачання на східному березі та відходять далі в тил Херсонської області, щоб уникнути збитків від українського вогню.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України бригадний генерал Олексій Громов зазначив, що контроль України над західним берегом Дніпра дозволяє українським військам контролювати територію поблизу окупованого Кримського півострова, імовірно вогнем, оскільки українські сили поки що не діють на східному березі річки, і що українські російські позиції на східному березі з максимальною дальністю.

На супутникових знімках від 15 листопада видно, що російські війська збудували додаткові оборонні позиції у Чкалові, населеному пункті приблизно за 55 км на південь від нинішньої лінії фронту на Дніпрі.

17 листопада українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах та районах зосередження на східному березі Херсонської області та в тилу Запорізької області. За повідомленнями в соціальних мережах, українські удари були завдані під Чаплинкою (50 км на південь від Дніпра) і Каланчаком (58 км на південь від Дніпра). На кадрах, опублікованих українськими військовими джерелами, видно, як українські війська завдають удару російському бронетранспортеру в Олешках на південь від Херсона. російські ЗМІ додатково повідомили про удари української сторони по адміністративній будівлі у Новій Каховці. Український Генштаб повідомив, що український удар знищив російський штаб у Мелітополі Запорізької області.

російські сили завдали ракетного удару по районах Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей. Південне оперативне командування України повідомило, що вранці 17 листопада російські сили завдали ударів ракетами повітряного та морського базування по об'єктах інфраструктури на Одещині. Крім того, російські ракети вразили найважливішу інфраструктуру міста Дніпро, яке, за твердженням Міноборони росії, є оборонним підприємством.

російські та українські джерела додатково повідомили про ракетний удар рф по інфраструктурі у Запоріжжі та Вільнянському районі Запорізької області та Очакові Миколаївської області.

Генеральний штаб України повідомив, що російська окупаційна влада та сили посилюють заходи фільтрації в Рубіжному Луганській області, а також у Каховському районі Херсонської області. Генштаб України також повідомив, що російські війська запровадили обмеження на пересування у Рубіжному з боку Кремінної та Варварівки Луганської області. Гауляйтер Володимир Сальдо підписав указ про створення нової мережі блокпостів в окупованій росією Херсонській області для запобігання "експорту" спецтехніки та вантажівок з області.

російська окупаційна влада продовжувала примушувати жителів окупованих районів України до підтримки військових дій росії. Окупаційний голова Запорізької області Євген Балицький заявив 17 листопада, що мешканці окупованих районів одержують повний комплекс заходів соціальної підтримки за здачу крові.