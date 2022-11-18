У п'ятницю, 18 листопада, графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Можливе введення додатково аварійних відключень.

Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.