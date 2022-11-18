Графіки відключення світла: чого чекати українцям 18 листопада [ Редагувати ]
У п'ятницю, 18 листопада, графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Можливе введення додатково аварійних відключень.
Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.
Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.
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