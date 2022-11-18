Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко покидає Національний олімпійський комітет України, своє рішення він пояснив незгодою з результатами виборів нового складу комітету.

"Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", - пише Шевченко у Facebook.

Крім того, керівник Української асоціації футболу та екснардеп Андрій Павелко заявив, що призупиняє членство у Комітеті НОК до того часу, поки ситуацію не буде виправлено.

Павелко заявив, що голосував проти членства Шуфрича і Суркіса у складі комітету.

Пізніше стало відомом, що Суркіс та Шуфрич покинуть НОК.