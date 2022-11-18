російські військові перекидають окремі підрозділи своїх військ з Херсонського напрямку в Луганську область.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що протягом 18 листопада росіяни завдали п'ять ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по Україні.

Окрім того, Генштаб підтвердив втрати загарбників в Херсонській області за попередні дні. Так, у Скадовську, в результаті ураження району зосередження ворога, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в Чаплинці підтверджується знищення складу боєприпасів.

За наявною інформацією, в Новоайдарі в Луганській області зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських військ з Херсонського напрямку.

До того ж, задля нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій загарбники планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.

Тим часом українська авіація протягом 18 листопада завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів ворога та залізничний міст.