росія перекидає війська з Херсонського напрямку на Луганський - Генштаб [ Редагувати ]
російські військові перекидають окремі підрозділи своїх військ з Херсонського напрямку в Луганську область.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Повідомляється, що протягом 18 листопада росіяни завдали п'ять ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по Україні.
Окрім того, Генштаб підтвердив втрати загарбників в Херсонській області за попередні дні. Так, у Скадовську, в результаті ураження району зосередження ворога, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в Чаплинці підтверджується знищення складу боєприпасів.
За наявною інформацією, в Новоайдарі в Луганській області зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських військ з Херсонського напрямку.
До того ж, задля нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій загарбники планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.
Тим часом українська авіація протягом 18 листопада завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів ворога та залізничний міст.
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