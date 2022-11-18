Українські військові знищили склад боєприпасів росіян неподалік від Криму [ Редагувати ]
ЗСУ
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
Українські захисники знищили склад боєприпасів російських окупантів у Чаплинці Херсонської області, що знаходиться неподалік від тимчасово окупованого Криму.
Окрім того, ЗСУ уразили району зосередження росіян у Скадовську.
Внаслідок роботи українських бійців армія рф втратила ще 50 осіб особового складу.
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