У Херсоні запрацювали перші "пункти незламності" [ Редагувати ]
У Херсоні запрацювали перші "пункти незламності" - спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом.
Про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.
"У Херсоні запрацювали перші "пункти незламності". Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом", – зазначив він.
Тимошенко уточнив, що проєкт реалізовано спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та Херсонською обласною військовою адміністрацією. За його словами, такі пункти з‘являтимуться по всьому місту та області.
"Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла. Найголовніше - відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня", – додав заступник керівника ОПУ.
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