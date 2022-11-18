У Херсоні запрацювали перші "пункти незламності" - спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом.

Про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.

"У Херсоні запрацювали перші "пункти незламності". Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом", – зазначив він.

Тимошенко уточнив, що проєкт реалізовано спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та Херсонською обласною військовою адміністрацією. За його словами, такі пункти з‘являтимуться по всьому місту та області.

"Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла. Найголовніше - відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня", – додав заступник керівника ОПУ.