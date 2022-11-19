Президент Володимир Зеленський заявив про те, що росія зараз шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться.

Про це він сказав під час звернення до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

Саме по собі припинення війни не гарантує миру. росія зараз прагне до короткого перемир’я, передишки для відновлення сили. Дехто може назвати це кінцем війни, але такий перепочинок лише погіршить ситуацію.

Глава держави відкинув будь-які думки про поступки українською територією або суверенітетом в обмін на "мир".