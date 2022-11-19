Хочуть "короткого перемир'я": Зеленський про наміри кремля [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що росія зараз шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться.
Про це він сказав під час звернення до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.
Саме по собі припинення війни не гарантує миру. росія зараз прагне до короткого перемир’я, передишки для відновлення сили. Дехто може назвати це кінцем війни, але такий перепочинок лише погіршить ситуацію.
Глава держави відкинув будь-які думки про поступки українською територією або суверенітетом в обмін на "мир".
Аморальні компроміси призведуть до нового кровопролиття. Справжній тривалий та відвертий мир може стати результатом лише повного знищення російської агресії.
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