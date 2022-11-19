Внаслідок удару ЗСУ під Скадовськом вбиті та поранені 110 окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Едуард Крижанівський
Внаслідок удару Сил оборони України по скупченню російських військ у районі Скадовська Херсонської області вбиті та поранені понад 100 окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 листопада.
Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 - пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.
За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено майже 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані.
Нагадаємо, за минулу добу, 18 листопада, ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни росія втратила вже 83 880 військових.
по темі
На східному фронті зараз зосереджено угруповання російських військ чисельністю понад 130 тисяч. На Донбас поки не перекидали війська з Херсонщини. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий
У районі міста Енергодар Збройні сили України вразили пункт управління ворога, внаслідок чого загинуло понад 50 окупантів, а більше 40 - поранено. Також знищено гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 листопада
Telegram-канали російських пропагандистів повідомляють про бої у Снігурівці (окупована частина Миколаївської області) та про наступ на цьому напрямі українських військ. Україна цю інформацію не підтверджувала. Снігурівка є ключовим населеним пунктом на шляху до Херсона
На південному напрямку українські захисники знищили три склади з боєприпасами під Херсоном та Бериславом, а також влучили по будівлі з 200 окупантами. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"
Українські захисники на минулу добу знищили 650 російських окупантів, чотири ворожих гелікоптери й один літак. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 листопада
До нового військового пакету увійдуть комплекси протиповітряної оборони, ракети до них, бронетехніка, зимове спорядження та засоби індивідуального захисту для військових, приціли, намети та маскувальні сітки. Натомість українська армія не отримає самохідні артилерійські установки Archer, які Київ офіційно запросив у Стокгольма