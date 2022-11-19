Внаслідок удару Сил оборони України по скупченню російських військ у районі Скадовська Херсонської області вбиті та поранені понад 100 окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 листопада.

Підтверджено вогневе ураження району зосередження противника у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 - пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.

За уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено майже 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 листопада, ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни росія втратила вже 83 880 військових.