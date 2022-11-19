Окупанти обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги під Херсоном [ Редагувати ]
російські військові на Херсонщині обстріляли точку видачі гуманітарної допомоги. Внаслідок обстрілу поранено п'ятьох людей.
Про це повідомляє в Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Удар припав по гуманітарній точці під час роздачі хліба. Сталося це у Білозерці Херсонської області. Обставини події та ступінь пошкоджень інфраструктури з'ясовується.
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