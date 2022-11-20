У всіх областях України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу. При цьому у Білорусі фіксують зліт винищувачів.

Повітряну тривогу в Україні оголосили близько 9:14.

У всіх областях повітряна тривога. У Білорусі фіксують зліт винищувачів

Варто зазначити, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт щонайменше чотирьох винищувачів на аеродромах Білорусі.