В Україні у всіх областях повітряна тривога: в Білорусі фіксують зліт винищувачів [ Редагувати ]
У всіх областях України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу. При цьому у Білорусі фіксують зліт винищувачів.
Повітряну тривогу в Україні оголосили близько 9:14.
У всіх областях повітряна тривога. У Білорусі фіксують зліт винищувачів
Варто зазначити, що моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт щонайменше чотирьох винищувачів на аеродромах Білорусі.
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