Керівник Офісу президента Андрій Єрмак скептично ставиться до прогнозів про закінчення війни в України навесні. Він вважає, що це навряд чи вдасться.

Про це він заявив на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

Єрмак прокоментував заяву заступника міністра оборони України Володимира Гаврилов про закінчення війни навесні.

"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, - це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", - сказав голова ОП.

Він додав, що українські війська досягли успіхів, звільнивши більшу частину Харківської області та Херсон. Єрмак зазначив, що Україна переможе, але точної дати назвати не можна.

"«Кожного дня, щохвилини ми робимо усе можливе, аби наша спільна з партнерами перемога настала якомога швидше", - додав він.