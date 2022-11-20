У ЗСУ пояснили складність звільнення Луганської області [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Операція зі звільнення Луганської області не буде швидкою. Окупанти на цьому напрямку давно укріпилися за рахунок бойовиків так званої "ЛНР" та сил, які раніше перебували у Харківській області.
Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"У ворога там було утворення це так зване "ЛНР", яке він використовував як плацдарм для підготовки нападу на нас, у тому числі створивши там цей корпус "народної міліції ЛНР". Він під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно, тренувався, коли була Операція об'єднаних сил", - пояснив речник.
Крім того, Череватий зазначив, що окупанти у Луганській області встигли підготуватися в інженерному плані. За його словами, частина російських військ після відступу з Харківської області та Лимана (Донецька область) була перекинута у Луганську область.
У зв'язку з цим українські війська на цьому напрямку не йдуть у лобові атаки. Підрозділи ЗСУ атакують ворога високоточними ударами, а потім оперативно переходять до контратак.
"Ми максимально їх вражаємо спочатку вогнем, у тому числі високоточними боєприпасами, і тільки з'являється можливість, як це було останнього разу у Макіївці, ми звільняємо доволі швидко. Просто для цього потрібен час", - підкреслив Череватий.
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