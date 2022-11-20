Україна потребує ще до 200 танків та низку техніки. Зокрема, й далекобійні ракети ATACMS, що могли наблизити закінчення війни з російськими військами.

Про це повідомляє радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю.

"Нам ще потрібно 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, 100 артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включно з американськими HIMARS, які Україна вже має на озброєнні, а також 10-15 протиракетних систем, щоб закрити небо", - сказав Подоляк.

Він також згадав американські ракети ATACMS, які мають дальність дії до 300 кілометрів, оскільки дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні України, ледве перевищує 80 кілометрів.

"Такі ракети наблизили б кінець війни, дозволивши Україні знищити великі російські військові склади, розташовані глибоко в окупованих районах, які наразі недоступні. Нам не потрібно атакувати військові цілі всередині Росії", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що закінченням війни можна вважати тоді, "коли Україна відновить контроль над своїми кордонами, а Росія буде нас боятися".