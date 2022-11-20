Актриса Єва Мендес підтвердила чутки про таємне весілля з актором Райаном Гослінгом, з яким вона зустрічається майже 12 років і виховує двох доньок. Про це повідомляє Daily Mail.

48-річна зірка фільму "Форсаж" стала гостею австралійського телевізійного шоу "Today". Під час бесіди з ведучими Карлом Стефановичем та Еллісон Ленгдон Єва Мендес розповідала про сімейну поїздку до Австралії та "випадково" назвала 42-річного Райана своїм чоловіком.

Всі тут такі гостинні, і мій чоловік Райан тут, ми чудово проводимо час.

Чутки про те, що актори зіграли таємне весілля, з'явилися в мережі після того, як Мендес опублікувала в соціальних мережах фотографію, на якій показала нове татуювання на лівому зап'ясті з написом "де Гослінг". В іспаномовній культурі заміжні жінки додають прізвище чоловіка до свого власного, використовуючи частинку "де".

Райан Гослінг та Єва Мендес разом уже 12 років. У пари є дві спільні дочки - 8-річна Есмеральда та 6-річна Амада.

Нагадаємо, Райан Гослінг та Емілі Блант зіграють у новому бойовику режисера "Джона Уіка".