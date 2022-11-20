"росія випустила понад 4700 ракет": Зеленський звернувся до Франкофонії [ Редагувати ]
У неділю, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Міжнародної організації Франкофонії. Про це йде мова у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.
Звернувся до учасників Міжнародної організації Франкофонії. росія застосувала понад 4700 ракет за 270 днів повномасштабної війни. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни.
За його словами, ми маємо зупинити російську агресію. Повернення миру можливе. Але воно можливе тоді, коли кожен у світі розуміє, що ніхто не заслуговує жодного дня терору.
по темі
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що росія зараз шукає можливості домогтися "короткого перемир'я"
Позиція України щодо падіння російської ракети на території Польщі є прозорою, всю інформацію в повному доступі передано партнерам
У середу, 16 листопада, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
У вівторок, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на саміті G20 назва "формулу миру"
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" на Балі закликав припинити руйнівну війну