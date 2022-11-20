У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 20 листопада, увечері в Херсоні було чути вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
Повітряна тривога в області наразі не оголошена.
Офіційні джерела поки що не розкривали деталей події та не називали причину вибухів.
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