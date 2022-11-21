У Києві ввели аварійні відключення світла [ Редагувати ]
У понеділок, 21 листопада, у Києві застосували екстрені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Yasno.
За вказівками НЕК "Укренерго" в Києві застосовані екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.
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