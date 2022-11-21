"Не боїмося і не скоримося": Віталій Кличко привітав українців з Днем гідності та свободи (відео) [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Гідності та Свободи. Він зазначив, що сьогодні ми як ніколи знаємо ціну своєї свободи та своєї гідності.
Привітання очільник столиці опублікував своїй сторінці у Facebook.
Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. І сьогодні ми, як ніколи знаємо ціну своєї свободи і своєї гідності.
Українці вразили світ і піднявшись на революції 2004 та 2013 років. І відважно даючи відсіч сьогодні російським варварам, що прийшли на нашу землю. Ми довели, що не боїмося і не скоримося. Що, об’єднавшись заради високої мети, заради принципів і цінностей, ми завжди перемагаємо. Цього не врахувала тиранічна росія. Дух українців, волелюбність та згуртованість не залишають шансів прагненням скаженого агресора.
Ми любимо свою країну і боремося за неї. І ми переможемо!
Пам’ятаємо і шануємо своїх героїв, підтримуємо своїх захисників. Віримо в успішне і європейське майбутнє нашої держави!
Слава Україні! Слава її героям!
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