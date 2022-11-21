Завтра по Україні знову вимикатимуть світло: графік [ Редагувати ]
Завтра, 22 листопада, у всіх регіонах України знову будуть застосовані планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення", - ідеться в повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що продовжуть робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення.
Повідомляється, що українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність.
Нагадуємо, графіки відключень складають та застосовують "Обленерго", перелік яких можна знайти за посиланням.
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