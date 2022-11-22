росія використовує обстріл Запорізької АЕС у своїй інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію України з метою добитися повного адміністративного контролю над станцією та виступити як гарант недопущення ядерної катастрофи. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що кремль, отримавши контроль за ядерним активом, намагається змусити міжнародну спільноту частково визнати анексію українських територій.

Експерти зазначають, що два дні обстрілу завдали значної шкоди Запорізькій атомній електростанції.

За їхніми даними, один російський військкор послався на відео обстрілу, зняте чеченськими окупантами, і заявив, що обстріл вівся з позицій на території, контрольованій росією на південь від ЗАЕС, а не на території, яку контролює Україна, на північ від об'єкта.

Артилерійські удари самі по собі навряд чи проб'ють захисну оболонку, яка захищає кожен ядерний реактор, і натомість становлять велику загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, які можуть призвести до витоку радіоактивних матеріалів і викликати радіологічну катастрофу, а не ядерну.

Ключові висновки аналітиків ISW: