Навіщо росія обстрілює ЗАЕС: аналітики ISW дали відбовідь [ Редагувати ]
росія використовує обстріл Запорізької АЕС у своїй інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію України з метою добитися повного адміністративного контролю над станцією та виступити як гарант недопущення ядерної катастрофи. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що кремль, отримавши контроль за ядерним активом, намагається змусити міжнародну спільноту частково визнати анексію українських територій.
Експерти зазначають, що два дні обстрілу завдали значної шкоди Запорізькій атомній електростанції.
За їхніми даними, один російський військкор послався на відео обстрілу, зняте чеченськими окупантами, і заявив, що обстріл вівся з позицій на території, контрольованій росією на південь від ЗАЕС, а не на території, яку контролює Україна, на північ від об'єкта.
Артилерійські удари самі по собі навряд чи проб'ють захисну оболонку, яка захищає кожен ядерний реактор, і натомість становлять велику загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, які можуть призвести до витоку радіоактивних матеріалів і викликати радіологічну катастрофу, а не ядерну.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- російський уряд продовжує посилювати контроль за російським інформаційним простором.
- Українська розвідка повідомила, що російські спецслужби планують атаки під іншим прапором на критично важливі об'єкти інфраструктури Білорусі у спробі, яка, ймовірно, не зможе змусити білоруських військових вступити у війну в Україні. ISW продовжує вважати, що малоймовірно, що білоруські сили вступлять у війну.
- Український чиновник визнав, що українські сили проводять військову операцію на Кінбурнській косі у Миколаївській області.
- Відео, на якому російський солдат відкрив вогонь по групі українських військовослужбовців, коли російські війська здавалися в полон, стало каталізатором подальшого розколу між кремлем та представниками інформаційного середовища рф.
- Українські сили продовжили контрнаступні операції на сході України на тлі погіршення погодних умов.
- російські війська продовжували наземні атаки у районі Бахмута та Авдіївки.
- російські сили продовжували проводити оборонні заходи та зводити зміцнення в Херсонській області на південь від річки Дніпро, тоді як українські сили продовжували завдавати ударів по скупченню російських військ на півдні України.
- російські мобілізовані продовжують протестувати та дезертувати, їхні родичі продовжують публічно виступати проти мобілізації.
- російська окупаційна влада посилила фільтраційні заходи.
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