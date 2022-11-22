В Офісі президента назвали "російськими понтами" заяви Кремля про те, що країна-агресор нібито не збиралася скидати законну владу України.

Про це пише радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"російські понти. Від "шайки наркоманів, що захопила владу в Києві" до визнання демократичного українського уряду, у якого вимолюють розмову, минуло 9 місяців і 80 тисяч ru-знищених. Нагадування рф: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода", - написав він.

Зазначимо, що раніше журналіст запитав у прес-секретаря російського диктатора володимир путіна Дмитра Пєскова на брифінгу, чи є зміна влада у Києві однієї з цілей так званої "спеціальної військової операції" (війни проти України - ред.). На що Пєсков відповів: "Ні, президент вже про це казав".