У Зеленського відреагували на відмову Кремля "скидати українську владу" [ Редагувати ]
В Офісі президента назвали "російськими понтами" заяви Кремля про те, що країна-агресор нібито не збиралася скидати законну владу України.
Про це пише радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"російські понти. Від "шайки наркоманів, що захопила владу в Києві" до визнання демократичного українського уряду, у якого вимолюють розмову, минуло 9 місяців і 80 тисяч ru-знищених. Нагадування рф: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода", - написав він.
Зазначимо, що раніше журналіст запитав у прес-секретаря російського диктатора володимир путіна Дмитра Пєскова на брифінгу, чи є зміна влада у Києві однієї з цілей так званої "спеціальної військової операції" (війни проти України - ред.). На що Пєсков відповів: "Ні, президент вже про це казав".
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