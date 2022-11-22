Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію [ Редагувати ]
Українцям необхідно довіряти лише офіційній інформації про евакуацію, яку надають органи влади.
Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Питання, до якого я повертаюся вже не вперше, стосується евакуації. У нас є державна компанія "Укренерго", яка постійно комунікує необхідну чітку інформацію. Є Міністерство енергетики. Є відповідальні представники обласних військових адміністрацій. Президент, уряд також постійно інформують про стан справ. Тому прошу керуватися лише офіційною інформацією”, - підкреслив глава уряду.
Раніше ЗМІ повідомляли, що генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко нібито закликав українців виїжджати за кордон.
"Якщо є можливість знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це дуже допоможе системі", - наголошував він.
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