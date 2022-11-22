У Зеленського пояснили негативний ефект для рф статусу країни-терориста [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Статус країни-терориста на російській федерації позначиться репутаційно, адже москва не зможе бути спонсором та партнером багатьох заходів.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.
"Партнери ухвалять абсолютно проукраїнське рішення. Тобто РФ буде названо країною-терористом. Це репутаційно вкрай негативно відбиватиметься на Росії, тому що країна, яка є країною-терористом, не зможе бути спонсором спортивних, культурних, політичних заходів", - зазначив Подоляк.
Він також наголосив, що для рф це ключовий елемент впливу на закордонні еліти. Росія весь час була спонсором якихось федерацій, але цього більше не буде.
"Також це буде маркером для деяких держав, що з цією країною-терористом не потрібно мати жодних стосунків. І це стосуватиметься не лише Європи", - додав радник глави Офісу президента.
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