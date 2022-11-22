В Україні прекрасно розуміють, для чого москві потрібні ці переговори

Росія прагне переговорів з Україною. Все частіше у кремлі звучить месседж про бажання путіна сісти за стіл перемовин. У Києві ж вважають це неможливим, поки російські війська залишаються на території України.

У правдиві наміри путіна щодо миру - не вірять експерти. Не виключають, що за розмовами про переговори диктатор просто хоче виграти час і накопичити сили. Юрій Куций продовжить тему.

Мирне врегулювання війни росії проти України - тема, яка не сходить зі шпальт світових медіа. Зокрема, і російських. Утім - градус подачі цього питання регулярно змінюється. Чим глибше ЗСУ заходять у тили окупантів і звільняють захоплені території, тим риторика кремлівських вишенькових ЗМІ лояльніша.

Крупнейшее европейское государство, месяц "спецоперации", захватить страну так быстро, разумеется, невозможно, демилитаризировать так быстро невозможно.

Ті, хто ще влітку закликав до ядерної атаки на Київ, нині мріє співати українських пісень.

Настане день, і ми знову приїдемо у гостинний, веселий, світлий та ситий Київ. Наші чоловіки знову звертатимуть шиї, зазираючись на чорнобрових Оксан. Ми всі знову хором співатимемо у шинку один з одним пісню 'Ніч яка місячна', найкрасивішу на землі, українську пісню.

Різка зміна риторики свідчить про зміну методичок для роспропаганди. В кремлі вже давно прагнуть до переговорів, розуміючи безсилля власної армії. Неодноразово президенту України Володимиру Зеленському про це повідомляли лідери країн, які спілкувалися з бункерним диктатором. Ось у жовтні посередником виступив лідер африканської країни Гвінея, який спочатку відвідав москву, а потім Київ, щоб передати відповідні меседжі.

Бісау Умару Сісоку Ембало, президент Гвінеї:

Дорогий мій брате, вчора я був в росії. Спілкувався з президентом путіним. Який попросив передати вам меседж, що прямий діалог дуже важливий для врегулювання конфлікту.

У кремлі наявність такого меседжу заперечили. І звинуватили Україну у небежанні домовлятися, тоді як самі обома руками ЗА.

Марія Захарова, речниця мзс рф:

Мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались. Мы готовы вести их с учетом тех реалий, которые складываются на этот момент.

В Україні прекрасно розуміють, для чого москві потрібні ці переговори. Змучена і деморалізована армія рф не здатна не те, що завойовувати нові території, а навіть утримати вже захоплені населені пункти. Переговори дадуть можливість виграти час, перегрупуватися і з новою силою напасти, адже від планів захопити Київ у москві не відмовляються.

В Україні дійсно ніхто не хоче цих переговорів. Про це свідчать свіжі соціологічні опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології. 86% респондентів відповіли, що потрібно продовжувати збройну боротьбу проти Росії, навіть якщо обстріли продовжаться. Серед опитаних 71% повністю згодні з такою думкою, 16% - скоріше погоджуються. Лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки росії.

Офіційний Київ в цей час прислуховується до думки народу і чекають, коли в рф зміниться влада.

Російські понти. Від "шайки наркоманів, що захопила владу в Києві" до визнання демократичного українського уряду, у якого вимолюють розмову, минуло 9 місяців і 80 тисяч знищених російських солдатів. Нагадування рф: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода.

Таку позицію підтримує і цивілізований світ - лідери Франції, Британії та Сполучені Штати вважають, що переговори з окупантом Україна може вести лише на своїх умовах.