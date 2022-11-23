Росіяни обстріляли ракетами пологове відділення у Запорізькій області: загинула дитина [ Редагувати ]
російські війська вночі 23 лисопада обстріляли ракетами пологове відділення лікарні у Волнянську Запорізької області.
Про це пише в Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Внаслідок атаки загинув новонароджений. На місці працюють рятувальники.
"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповнює наші серця - вбито немовля", - написав Старух.
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