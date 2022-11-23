ЗСУ ліквідували ще 410 окупантів: названо нові втрати росії [ Редагувати ]
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Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 410 окупантів. При цьому з початку повномасштабної війни росія втратила вже 85410 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 23 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 85 410 (+400) осіб ліквідовано,
- танків - 2897 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 5832 (+5) од.,
- артилерійських систем - 1887 (+5) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засобів ППО - 209 (+0) од.,
- літаків - 278 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1537 (+0),
- крилатих ракет - 480 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4396 (+3) од.,
- спеціальної техніки - 161 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
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