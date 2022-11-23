Киян може очікувати "найгірша зима з часів Другої світової війни". І якщо ситуація складеться за найгіршим сценарієм можлива евакуація частини жителів міста.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю BILD.

За його словами, жителям столиці лід приготуватися до "найгіршого сценарію" повсюдного відключення електроенергії за низьких температур.

"Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Це може статися, якщо буде повсюдне відключення електроенергії, а температура буде ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб це зайшло так далеко!" - заявив Кличко.