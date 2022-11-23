Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про потенційну загрозу ракетних ударів з 12 години дня. За його словами, загроза є для Одеської, Миколаївської, Херсонської областей.

Відповідну інформацію він оприлюднив у Телеграм.

"Будуть пуски – скажу. 9 штук Ту-95 злетіли", – написав він.

Незалежно від регіону перебування, в разі повтріяної тривоги дотримуйтесь правил безпеки і прослідуйте в укриття.