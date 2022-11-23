Європарламент визнав росію державою - спонсором тероризму [ Редагувати ]
У середу, 23 листопада, Європейський Парламент визнав росію - державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує тероризм як засіб. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Ініціатива містить довгий перелік терористичних актів, скоєних росією.
Резолюцію:
- підтримали 494 депутати,
- 58 проти,
- 44 утрималися.
На рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
росія має бути ізольована на всіх рівнях і притягнута до відповідальності, щоб покласти край своїй давній політиці тероризму в Україні та в усьому світі.
Вітаю рішення @Europarl_EN про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022
Шмигаль подякував європарламентарям за це рішення.
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