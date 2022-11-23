У середу, 23 листопада, Європейський Парламент визнав росію - державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує тероризм як засіб. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Ініціатива містить довгий перелік терористичних актів, скоєних росією.

Резолюцію:

підтримали 494 депутати,

58 проти,

44 утрималися.

На рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

росія має бути ізольована на всіх рівнях і притягнута до відповідальності, щоб покласти край своїй давній політиці тероризму в Україні та в усьому світі.

Вітаю рішення @Europarl_EN про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022

Шмигаль подякував європарламентарям за це рішення.