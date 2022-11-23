Залужний відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл України [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Росія, будучи неспроможною здолати ЗСУ, веде війну проти цивільного населення України.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram-каналі.
"Сьогодні країна-терорист завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури нашої держави. Будучи неспроможним здолати Збройні cили України, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами", - заявив Залужний.
За його словами, сьогодні росіяни випустили по Україні 67 крилатих ракет повітряного і морського базування. Українські військові збили 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет".
"Дякую військовослужбовцям, чий професіоналізм рятує життя. Ви є взірцем для всього світу. Те, що ви робите в умовах постійної нестачі озброєння, техніки, боєприпасів, - на межі можливого", - сказав він, подякувавши також і партнерам, які дають Україні системи ППО.
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