Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому розглянули перебіг відновлення енергетичної системи країни та обговорили бої у Донецькій області.

"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямів доповіли про актуальну ситуацію на фронті, окремо поінформували про дії на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також були заслухані доповіді керівників розвідки про плани ворога на найближчий час. Учасники засідання проаналізували забезпечення сил оборони технікою, озброєнням та боєприпасами, а також актуальні потреби війська для проходження зимового періоду.

"Члени Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та ліквідації наслідків нещодавніх ракетних ударів Росії. Окремо зупинилися на питанні забезпечення стабільності зв’язку в умовах війни, зокрема шляхом переходу на автономне енергоживлення", - додали в Офісі президента.

На засіданні було продовжено роботу в напрямі захисту об’єктів критичної інфраструктури від російських атак. У цьому контексті наголошено на необхідності посилення співпраці з партнерами України задля формування ефективної протиповітряної оборони.