Зеленський анонсував вагомі новини для України [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російська федерація вдається до масованих обстрілів України через власну деградацію та бажанням помститись. Президент Володимир Зеленський анонсував вагомі новини для нашої країни.
"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв", - пише Зеленський.
За словами президента, росія не вміє воювати, у зв'язку з чим вдається до тероризму. Енергетичний, артилерійський та ракетні терори, є наслідком деградації країни.
"Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій. Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини", - завив президент.
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