Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент росії володимир путін зазначає поразки в Україні, тому відповідає ще більш жорстокими ракетними ударами по містах та цивільній інфраструктурі. Це є жахливим початком зими для українців. Про це повідомляє Sky News.

путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі позбавляють українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України.

За його словами, миру в світі не буде, якщо переможе агресор, тож НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Ціна, яку ми платимо, - це гроші, а ціна, яку платить Україна - це кров. Якщо ми дозволимо путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим і всі ми будемо в більшій небезпеці. Тож підтримка України інтересах нашої безпеки.

Генсек НАТО анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться у Бухаресті 29-30 листопада,звернеться до союзників з проханням збільшити нелетальну допомогу Україні. Таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засобів для боротьби з безпілотниками.