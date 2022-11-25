У НАТО зробили гучну заяву щодо війни в Україні [ Редагувати ]
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент росії володимир путін зазначає поразки в Україні, тому відповідає ще більш жорстокими ракетними ударами по містах та цивільній інфраструктурі. Це є жахливим початком зими для українців. Про це повідомляє Sky News.
путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі позбавляють українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України.
За його словами, миру в світі не буде, якщо переможе агресор, тож НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
Ціна, яку ми платимо, - це гроші, а ціна, яку платить Україна - це кров. Якщо ми дозволимо путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим і всі ми будемо в більшій небезпеці. Тож підтримка України інтересах нашої безпеки.
Генсек НАТО анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, яка відбудеться у Бухаресті 29-30 листопада,звернеться до союзників з проханням збільшити нелетальну допомогу Україні. Таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засобів для боротьби з безпілотниками.
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