Президент України Володимир Зеленський виступив на конференції The idea of Europe та закликав своїх європейських колег до збереження єдності. Про це повідомляється у Telegram президента України.

Зеленський зазначив, що лінія фронту в Україні стала лінією боротьби Європи за себе. І через 274 дні повномасштабної війни – очевидно, що антиєвропейська агресія росії зазнає провалу, а європейська свобода буде гарантована.

росія поки що вдається до різних форм терору. росії поки що вистачає ракет та артилерії, щоб щодня вбивати людей і провокувати нові труднощі для України та всієї Європи. Але немає і не буде того, на що російський імперіалізм завжди робив ключову ставку і що, зрештою, призводило Європу до поразок.

Також український лідер наголосив, що зараз у Європі немає розколів і завдання номер один – зберігати таку реальність.