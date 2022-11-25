Починаючи з 28 листопада київські школи починатимуть навчання з 9 ранку. Про це повідомляє КМДА.

Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему.

Навчання в школах в офлайн та в онлайн режимах починатиметься й закінчуватиметься у світловий проміжок часу, а саме з 09:00 до 16:00.

Як пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, енергетична система України перевантажена внаслідок ракетних ударів росії. Нововведення необхідне для зменшення залежності шкіл від аварійних та віялових відключень.

Новий графік навчання діятиме до початку зимових канікул.