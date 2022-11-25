У школах столиці змінять час навчання: новий графік [ Редагувати ]
Починаючи з 28 листопада київські школи починатимуть навчання з 9 ранку. Про це повідомляє КМДА.
Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему.
Навчання в школах в офлайн та в онлайн режимах починатиметься й закінчуватиметься у світловий проміжок часу, а саме з 09:00 до 16:00.
Як пояснив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, енергетична система України перевантажена внаслідок ракетних ударів росії. Нововведення необхідне для зменшення залежності шкіл від аварійних та віялових відключень.
Новий графік навчання діятиме до початку зимових канікул.
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