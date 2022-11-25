Україна поки що не отримала доказів того, що в Польщі впала ракета українських сил ППО, яка пошкодила фермерське підприємство та призвела до загибелі двох місцевих мешканців.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Le Parisien.

Ми абсолютно відкрито беремо участь у розслідуванні разом з польськими службами. Ми чули політичні заяви про те, що це була українська ракета ППО, але ми не бачили доказів. У наших військових є інформація, що це не наша ракета. Ми готові до взаємного обміну інформацією. Після цього ми прийдемо до загальних висновків і приймемо їх, хоч би якими вони були", - заявив Кулеба.