Для росії війна, яку вона розпочала проти України, та поразка обернеться неприємними наслідками, які також вдарять по економіці.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він заявив, що після перемоги України агресор вже не зможе розраховувати на силове захоплення територій. Крім того, поразка у війну вплине і на економіку рф.

За словами Подоляка, Україну такий перебіг подій влаштовує.

"Покарання військових злочинців. Зменшення підтримки терористів у світі. Відновлення міжнародного права. Неможливість силового захоплення територій. Економічне знищення агресора. Припинення будь-якого шантажу. Це можливо, якщо рф програє. Україна це підтримує. Хто ні?" - зазначив радник голови ОП.