У Києві сьогодні продовжують екстрено вимикати світло [ Редагувати ]
У Києві в понеділок, 28 листопада, енергетики продовжують використовувати аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.
Про це повідомляє Yasno.
"В Києві за вказівками НЕК "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - йдеться в повідомленні.
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