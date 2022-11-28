росіяни заборонили вхід на ЗАЕС частині працівників: в Генштабі назвали причину [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росіяни заборонили частині працівників Запорізької АЕС входити на територію станції. Усе через відмову підписувати контракти з "Росатомом".
Про це пише в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
"За наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію Запорізької АЕС працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом", - пише пресслужба.
по темі
росія виключає посередництво Ватикану у переговорах з Україною про завершення війни, бо нібито це неможливо через позицію Києва
Україна протягом двох годин в тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії
Майже щодня вантажні літаки рф "Ан-124" літають до Китаю
Українські військові нанесли удар по ворожому обʼєкту під Сватовим (Луганська область), де знаходилися десятки окупантів
Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 430 окупантів