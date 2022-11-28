Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що МАГАТЕ зайняло принципову позицію та вимагає від росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.Про це повідомляє "24 канал".

Вони збиралися ультимативно вимагати у МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "росатому", завести туди російську команду, яка б займалася там виробничим процесом. Після цього за умовчанням це б так і працювало.

За його словами, на станції не може перебувати будь-яка інша не юридична команда, тобто не українська, яка займатиметься виробничим процесом.