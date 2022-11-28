МАГАТЕ вимагає від оосії залишити Запорізьку АЕС - Подоляк [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що МАГАТЕ зайняло принципову позицію та вимагає від росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.Про це повідомляє "24 канал".
Вони збиралися ультимативно вимагати у МАГАТЕ визнати цей об'єкт юридично об'єктом "росатому", завести туди російську команду, яка б займалася там виробничим процесом. Після цього за умовчанням це б так і працювало.
За його словами, на станції не може перебувати будь-яка інша не юридична команда, тобто не українська, яка займатиметься виробничим процесом.
Це, загалом, не дуже влаштовує росіян, і підтримки щодо своїх ескалаційних планів на ЗАЕС вони ніде не мали. З іншого боку, ситуація на фронтах зараз така, що росія тільки борди може поставити, мовляв, вона тут назавжди. У військовому плані вона може чекати на цікаві події в Запорізькій області, тому вже почала підготовку до "негативного" наступу.
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