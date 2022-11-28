В одному з міст Вінницької області оголошено надзвичайну ситуацію [ Редагувати ]
Після ракетного обстрілу росіян у Ладижині Вінницької області відсутнє опалення. У місті оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Про це повідомляє голова Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram.
За його словами, рішення про запровадження надзвичайної ситуації у Ладижині ухвалила Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тепер у місті почне діяти надзвичайний штаб з ліквідації наслідків аварії.
Борзов розповів, що опалення у 18 тисяч мешканців Ладижина відсутнє після того, як окупанти обстріляли Ладижинську ТЕС - там виникла аварія у мережах теплопостачання міста.
Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури. Надзвичайний штаб вже працює.
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