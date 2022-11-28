Розбиті вибуховими хвилями вікна чи пошкоджені дахи будинків українці зможуть відремонтувати за рахунок Євросоюзу. ЄС виділив 25 мільйонів євро на спеціальну програму, яка стартувала сьогодні. Меморандум підписали у Брюсселі під час Київського інвестиційного форуму.

Як працюватиме програма, та як іще захід допомагатиме українській столиці та іншим містам у відбудові - з'ясувала Олена Абрамович.

Кілька підписів від представників Єврокомісії, Міжнародної фінансової корпорації та київської влади - і пілотний проєкт щодо безкоштовних ремонтів пошкоджених російськими обстрілами будинків працює.

Рана Карадшех-Хадах, регіональна керівниця Міжнародної Фінансової Корпорації:

Це програма на 25 мільйонів євро для підтримки ремонтів осель через роботу з обʼєднаннями співмешканців будинків. Ремонт вікон, дахів, дверей та стін. Програма працюватиме по усій країні, а пілотний проєкт стартує з Києва.

Нова програма не потребує жодних інвестицій від мешканців. Якщо до війни фонд енергоефективності компенсував лише частину коштів за уже виконаний ремонт, то цього разу мова про 100% фінансування та аванс у 70% від фінансових інституцій.

Катаріна Матернова, представниця Єврокомісії, директорат з питань розширення:

Єврокомісія мала велику програму в Україні з енергоефективності у багатоповерхових будинках - вона дуже гарно розвивалась в останні роки. Але почалась війна і ми швидко відгукнулись на нові потреби. І замість того, щоб займатися великими комплексними ремонтами, ми вирішили надати можливість людям закривати термінові маленькі потреби.

Щоб замінити пошкоджені обстрілами вікна та двері, мешканці багатоквартирних будинків мають звернутися до свого ОСББ. Після цього ОСББ переадресовує прохання до Фонду енергоефективності. А там уже знаходять підрядника, замовляють матеріали та фактично надають усі послуги під ключ.

Рана Карадшех-Хадах, регіональна керівниця Міжнародної Фінансової Корпорації:

Наразі ми починаємо з меншої суми - п'ять мільйонів євро та чотирьох областей і маємо намір допомогти щонайменше для 2.5-3.5 тисяч осель. І, звісно, далі має бути значно більше.

Чотири пілотні області - це Київська, Чернігівська, Житомирська та Сумська. Саме ними займуться у найближчі кілька місяців. Далі програму розширять на решту регіонів країни. Тим часом інша фінансова інституція - Європейський інвестиційний банк - взялась за інфраструктурні проєкти.

Жан-Ерік де Загон, голова офісу Європейського інвестиційного банку в Україні:

Ми обговорюємо з міською владою 450 мільйонів на рухомий склад метро, 500 мільйонів на розширення метро. І третій проєкт на обговоренні - це реконструкція соціального житла.

Вивчати детальніше - у яких ще галузях, і як конкретно можуть допомогти українським містам і людям - будуть спеціальні робочі групи. Меморандум про їх створення та запуск київська влада під час форуму підписала з мерами Брюсселя, Рима, Парижа, Берліна, Дубліна, Риги та низки інших столиць.