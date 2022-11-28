28 листопада окупанти знову обстрілювали Херсон та громади в області, а також пошкодила насосну станцію. Україна ніколи не буде місцем для розрухи та не прийме порядки від москви. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Цієї доби, як і кожного божого дня, окупанти знов обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонської області.

Президент додав, що російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв.

Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна - це вони пройшли.

За словами президента, росіяни ні на що не здатні, окрім розрухи. росіяни намагаються помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Президент додав, що Україна ніколи не буде місцем для розрухи.