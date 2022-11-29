У Києві продовжуються екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У вівторок, 29 листопада, у Києві продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє Yasno.
Світло вимикатимуть поза графіком.
В Києві за вказівками НЕК "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.
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